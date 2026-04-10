【本日の見通し】中東情勢にらんだ展開続く 米国・イスラエルとイランの停戦の脆弱性が警戒され、ホルムズ海峡も閉鎖された状況が続く中で、一時有事のドル買いが広がった。ドル円は159.30円前後まで上昇。イランはイスラエルがレバノンのヒズボラへの攻撃を強めていることに反発している。イスラエルがレバノンと直接の交渉を行うとの報道で、いったんドル売りとなり、ドル円も158.60円台に落とす場面が見られた。も