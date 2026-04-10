東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.96高値159.30安値158.49 160.15ハイブレイク 159.73抵抗2 159.34抵抗1 158.92ピボット 158.53支持1 158.11支持2 157.72ローブレイク ユーロドル 終値1.1699高値1.1723安値1.1651 1.1803ハイブレイク 1.1763抵抗2 1.1731抵抗1 1.1691ピボット 1.1659支持1 1.1619支持2 1.1587ロ&#12