全日本プロレスは９日、都内で４・１２後楽園大会で開幕する春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」の記者会見を行った。三冠ヘビー級王者の宮原健斗は「２０１９年に三冠王者としてチャンピオン・カーニバル、１８年ぶりに制覇した男を、皆様知っていますか」と問いかけ「そう、この俺、スーパースター宮原健斗だ」と胸を張った。続けて「今年それを達成すれば、２０１９年の宮原健斗以来７年ぶりだ。そし