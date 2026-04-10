みなさんはいつもトマトに何をかけて食べていますか？マヨネーズやドレッシング、塩という声が多いなか、今回意外なものをかけて楽しむレシピを見つけました。 その調味料は、ケチャップと味噌。ケチャップの原料はよく考えたらトマトなので、相性は悪くないと思いますが、そこに味噌を加えると…あら不思議！トマトの酸味がとてもまろやかになって食べやすくなるんです。そのほかにも、はちみつやブラックペッパーなど、一見ト