病院や交通機関の一部に石油製品が届きにくくなっている問題で、政府は、目詰まりの影響を受けている重要施設に元売り大手が直接販売するよう要請することを決めました。【映像】赤沢経産大臣らの様子赤沢経産大臣「（重要物資の）製造拡大を含めあらゆる対応策を速やかに講じていただくようお願いをいたします」重要物資の安定供給を目指すタスクフォースの会合が開かれ、石油などの目詰まりへの対応策が議論されました。そ