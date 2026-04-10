女優の内田理央（34）が10日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「るるん」と書き出した内田。「透明感ある暗めのベージュにしてもらって引き続きレイヤー沢山。(4枚目の動画が分かりやすいかも)2センチだけ切ってセットは太めのコテで巻いてもらいました」と紹介してイメチェン姿をアップした。「来月前髪切るかも？切らないかも？ってずっと悩んでます」とコメント。「みんなはどっちがすき？」とつづった