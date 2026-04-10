男子ゴルフの東建ホームメイト・カップは10日、三重県東建多度CC名古屋で予定されていた第2ラウンドが悪天候のため中止となった。大会は54ホールに短縮され、11日に第2ラウンド、12日に決勝ラウンドを実施する。加算される賞金額は規定により当初の75％となる。成績に応じて付与されるポイントに変更はない。