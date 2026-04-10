イランとアメリカの一時停戦後もイスラエルがレバノンに攻撃を続けていることを受け、トランプ大統領が攻撃の縮小を要請したことがわかりました。【映像】攻撃をうけるレバノンの様子アメリカのNBCニュースは9日、政府高官の話として、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相に対し、イランとの交渉を成功させるために、レバノンへの攻撃を縮小するよう求めたと伝えました。ネタニヤフ首相は、レバノン側から要請が繰り