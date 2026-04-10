ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表だったスチュアート・フェアチャイルド外野手（30）の妻・ハンナさんが10日までに自身のインスタグラムを更新。台湾プロ野球で始球式を務めた様子を投稿した。フェアチャイルドはWBC1次ラウンドの韓国戦での値千金2ランを含めて2本塁打を放つなどチームの中心として活躍した。ハンナさんは味全ドラゴンズの開幕シリーズとなった5日に始球式を務めた。始球式後にはチアリー