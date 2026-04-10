９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９６銭前後と前日と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円９８銭前後と同１円００銭強のユーロ高・円安だった。 米国とイランは８日にパキスタンの仲介によって２週間の停戦で合意したが、イスラエルが攻撃を続けるレバノンが停戦協定に含まれるかどうかで米国とイランの食い違いがみら