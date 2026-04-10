１０日の東京株式市場は主力株中心に買い戻され、日経平均株価は反発に転じる公算が大きい。５万６０００円台に歩を進める展開が想定される。前日の欧州株市場は高安まちまちながらドイツの主要株価指数であるＤＡＸが１％を上回る下げとなったほか、仏ＣＡＣ４０、英ＦＴＳＥ１００なども小幅ながら安く引けた。引き続き不透明感の拭えない中東情勢を横にらみに買いポジションを軽くする動きが優勢だった。一方、米国株市場では