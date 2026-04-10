鈴鹿央士が主演を務めるNetflixシリーズ『喧嘩独学』の新場面写真が公開された。 参考：鈴鹿央士が主演、武内英樹＆徳永友一がタッグ『喧嘩独学』Netflixで実写ドラマ化決定 世界累計閲覧数22.8億回を超える韓国の人気ウェブトゥーンを実写化する本作は、スクールカースト最底辺の高校生が、“自身の喧嘩を動画配信する”という異質な方法で世の不条理に立ち向かう青春エンターテインメント