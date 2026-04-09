在宅で療養される患者さんやご家族にとって、介護は身近で課題になりやすいです。住み慣れた自宅で生活を続けたいと考える方は少なくありませんが、加齢や病気によって日常生活の基本的な動作が難しくなると、ご家族の介護負担は想像以上に大きくなります。すべてをご家族だけで担おうとして無理を重ねた結果、介護疲れから体調を崩してしまうこともあります。そこで役立つのが、介護保険制度を活用した専門職による支援です。なか