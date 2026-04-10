ヨーロッパリーグ（EL）・準々決勝ファーストレグが9日に行われ、フライブルク（ドイツ）とセルタ（スペイン）が対戦した。今大会、フライブルクはリーグフェーズで5勝2分1敗の成績で勝ち点「17」を積み上げ、7位でラウンド16へのストレートインを果たした。同ステージでは、伊東純也を擁するゲンク（ベルギー）を2戦合計5−2で撃破。準々決勝では、リーグフェーズを17位で終えながら、決勝トーナメントプレーオフ経由でベスト