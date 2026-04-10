― ダウは275ドル高と2日続伸、イスラエルとレバノンが直接交渉で合意との報道が好感された ― ＮＹダウ 48185.80 ( +275.88 ) Ｓ＆Ｐ500 6824.66 ( +41.85 ) ＮＡＳＤＡＱ 22822.41 ( +187.42 ) 米10年債利回り4.280 ( -0.017 ) ＮＹ(WTI)原油 97.87 ( +3.46 ) ＮＹ金 4818.0 ( +40.8 ) ＶＩＸ指数19.49 ( -1.55 ) シカゴ日経225先物 (円建て)56690 ( +380