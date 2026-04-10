大阪6月限ナイトセッション 日経225先物56700+390 （+0.69％） TOPIX先物3780.5+28.0 （+0.74％） シカゴ日経平均先物56690+380 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 9日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。米国とイランが停戦に合意した後も、イスラエルがレバノンへの攻撃を続けていることで協議進展への期待感が後退し、NYダウは200ドルあまり下落する場面