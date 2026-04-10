10日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝159円08銭前後と、前日午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝186円04銭前後と64銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース