中国のSNS・小紅書（RED）に6日、「私はおそらく、日本で楽しく過ごしている少数の人間だろう」との投稿があり、反響が寄せられた。投稿者の男性は「日本に来て1年になるけど、私はたぶん日本で楽しく暮らしている数少ない人間だ。日本語は相変わらずめちゃくちゃで、分からないものはやっぱり分からないし、会話もまだあわあわしてしまうレベル。毎日の授業も大変で、大学院受験のプレッシャーも大きい。でも、なぜか毎日ずっと楽