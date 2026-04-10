◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神の2点目を生んだのは佐藤輝明の二塁打である。4回裏、森下翔太が先制ソロを放った直後の打席。追い込まれながら奥川恭伸の外角151キロ速球をライナーで左翼線にはじき返した。左翼線と書いたが、さほどライン際ではない。左中間寄りにいた左翼手ドミンゴ・サンタナはフェンス前で追いついた。それでも佐藤輝は一塁を蹴り、二塁には余裕で滑り込んだ。打った瞬