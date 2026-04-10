ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が出演する、グループ初の地上波レギュラー冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』（毎週日曜深1：25フジテレビほか）が19日よりスタートする。このほど、囲み取材が行われ、それぞれの「会うこと」への思いを語った。【写真】かわいい！さわやかカラーの制服風ミニスカ衣装姿のME:I番組では、ME:Iが会いに行くことを事前に“特製カード”で知らせてか