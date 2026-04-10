楽天の荘司が開幕投手の球団記録に挑戦する。今季、自身初の開幕投手を務めた3月27日のオリックス戦では8回無失点、前回3日の西武戦も7回3失点の好投でともに勝利投手となった。ここまで2戦2勝。10日のオリックス戦に勝てば開幕戦から3戦3勝となり楽天の開幕投手では11年岩隈久志、16、20年の則本昂大に次ぐ3人目、4度目の開幕3戦3勝となる。荘司のオリックス戦通算成績は10試合4勝2敗、防御率2・35。4勝、勝率・667はいずれ