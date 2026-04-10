2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。脳性まひであることを公表している長女（6）が特別支援学校の小学部に入学したことを報告し、入学式での笑顔あふれる親子ショットを公開した。【写真】「素晴らしい春の一日を迎えることができました」入学式での笑顔あふれる親子ショットを披露した柳原可奈子柳原は「葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」