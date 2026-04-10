フォルクスワーゲンの米テネシー州チャタヌーガ工場＝2024年3月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）は9日、米南部テネシー州チャタヌーガ工場での電気自動車（EV）「ID.4」の生産を4月中旬で終了すると発表した。米国のEV需要低迷を受け、ガソリン車である主力の多目的スポーツ車（SUV）「アトラス」の新型モデルを生産する体制に切り替えるという。VWによると、同工場は今夏から