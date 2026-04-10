東京電力ホールディングスが行った提携先企業の募集に、国内外の投資ファンドやソフトバンク、東京ガスなど数十社が名乗りを上げたことがわかった。３月末が応募の期限で、東電は脱炭素やデータセンターなどの事業分野を軸に、提携先企業の選定を進める。提携先としては資金力のある投資ファンドが有力視されている。日本産業パートナーズや産業革新投資機構、米ＫＫＲ、米ベインキャピタルなどが応募した模様だ。東電は、社外