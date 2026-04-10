秘めたる思いがある。入社8年目を迎えたSUBARU・森下智之内野手（30）は、打者としてのこだわりをこう表現した。「チャンスメークもできて、チャンスにも強いバッターになりたい。後ろに“森下がいれば”と思ってもらえるように。自分も若い時はそう思える方々がいて、楽に打席に立たせてもらえていたので」林稔幸、竹田育央、日置翔兼…。長年にわたりチームを支えてくれた先輩たちの姿に、自身のあるべき姿を重ねる。