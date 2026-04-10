市谷の杜 本と活字館「明朝体展」レポート4回目、最終回です。前回に引き続き、トピックごとに展示台の見どころを紹介していきましょう。明朝体って何種類あるか知っていますか？ - 話題の「明朝体展」レポート（1）明朝体の歴史を体感できる巨大年表が圧巻！ - 話題の「明朝体展」レポート（2）デジタルフォントの手書き原図に驚く - 話題の「明朝体展」レポート（3）【4】この明朝体は、あの文字だったのか！ ――それと知らずに