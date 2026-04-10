中国のサイトに投稿された「NVIDIA製SoCを搭載した試作ボード」とされる画像 Image: Goofish NVIDIAのPC向けArm SoC「N1シリーズ」に関する情報が増えてきました。N1シリーズは「AIコンピューター向けの低消費電力・高性能SoC」です。2026年1月に、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが開発中であることを明かています。昨今の情報を見ていると、AppleのM5などと比べても高性能そうで、搭載した