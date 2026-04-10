貯金ゼロから資産を築いた投資家であり、教えるプロ(元塾講師)でもある「たけ」氏が、新NISAの仕組みから銘柄選び、老後の「出口戦略」までを解説した書籍『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』(KADOKAWA)。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、S&P500より高い成長を狙える投資先として注目される「NASDAQ100」と「FANG+」の特徴を解説します。低コストで分散された成長型のNASDAQ100と、GAFAM中