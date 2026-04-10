アイドルや俳優、アニメキャラクター、スポーツチームに至るまで、いまや?推し活?はあらゆるジャンルで広がりを見せています。しかし、世の中には推し活に熱狂する人々に冷ややかな視線があることも事実です。「他人の勝敗に一喜一憂しても意味がない」「貢ぐために無駄な消費をしている」などと考える人もいるかもしれません。しかし、マーケッターの牛窪恵氏は著書『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう』の中