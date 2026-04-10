春の陽気を感じるようになってきたものの、朝晩の寒さが残る今の時期。頼りになるのは、サッと羽織れる薄手のカーディガン。夏の冷房対策としても使いやすく、ロングシーズン活躍が期待できます。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場した「シアーカーデ」。ほどよい透け感で今っぽさを添えてくれるので、春夏コーデの一軍になるかも。 1枚でも重ね着でも使えるシア&