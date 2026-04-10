母の助言を無視しプライベートの安定を求めて就職した女性。でも、過酷な現実と理想のズレに葛藤し、自分の本音と向き合うことに──。遠回りの先で見つけた選択とは？今回は筆者の知人から聞いた、仕事について前向きになれるエピソードをご紹介します。 プライベートを重視した もともと私は、教員を目指して教育学部のある大学に進学しました。 でも実際の仕事内容に触れていくうちに、教員不足