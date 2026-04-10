女優の毎田暖乃(14)が9日までに、自身のインスタグラムを更新。中学3年生になったことを報告した。 【写真】すっかりお姉さんになりました 「新学期が始まりましたクラス替え発表楽しみです」と登校。「中学校で過ごすのも残り一年になりましたが、友達と思い出を作りながら楽しい一年にしたいです」とつづり、革ジャンを着たオフショットを掲載。「そして、皆様に良い報告ができるようお仕事も頑張ります」と記した。 &#