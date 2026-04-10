株式会社ボディスプラウトはこのほど、全国の40～70代のアマチュアゴルファー515人を対象に「ゴルフ時の身体の不安・パフォーマンスに関する実態調査」を実施、結果を公表した。 【写真】ラウンド後半で感じる不安、衰え知らずの11％がうらやましい 年齢による身体・パフォーマンスの変化を感じているかを尋ねたところ、「明確に感じている(50.1％)」と「多少なりとも感じることがある(41.9％)」を