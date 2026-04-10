柏レイソルの仲間隼斗がチームの成長を実感柏レイソルは4月9日、非公開トレーニング後に取材対応を実施した。明治安田J1百年構想リーグも半分を終えたなか、MF仲間隼斗が「負けて学べるものがすごくあった」と、チームの成長について話した。ここまで出場は後半途中からの3試合にとどまっている仲間だが、直近の横浜F・マリノス戦ではダメ押しとなる3点目を記録。限られた出場時間の中でも、「自分を高めることが一番必要」と