千葉が執念のボールキープで勝ち点3を掴み取ったジェフユナイテッド千葉が執念のボールキープで勝ち点3を掴み取った。千葉は4月4日、J1百年構想リーグ第9節で東京ヴェルディとホームで対戦。前半に2点のリードを奪うも、東京Vの粘りにあって追いつかれる展開となったが、後半40分にMF日高大が決勝点を挙げて3-2で勝利した。試合終了間際には勝ち点3獲得への気迫を見せた。後半アディショナルタイム目安の6分を過ぎてもまだホ