日本代表映画の「劇場内フェアプレー講座」に田中パウロ淳一も出演して話題一部劇場で4月10日から公開されるサッカー日本代表の映画『ONE CREATURE』は、6月5日に全国公開される。その公開に先駆けて「劇場内フェアプレー講座」の動画が公開され、日本代表の森保一監督、元日本代表FW中山雅史氏、元日本代表MF中村俊輔氏、元日本代表DF松木安太郎氏、元日本女子代表MF澤穂希氏と一緒に、パウちゃんことJ2の栃木シティFCに所属す