X(旧Twitter)では以前から、投稿内に外部サイトへのリンクが含まれていると表示数が減ると言われてきましたが、18のメディアのアカウントの投稿を対象にした調査によって、実際に「RT」や「いいね」といった反応をもらうエンゲージメント率の低下が見られることが確認されました。Do links hurt news publishers on Twitter? Our analysis suggests yes | Nieman Journalism Labhttps://www.niemanlab.org/2026/04/do-links-hurt-n