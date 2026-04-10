東根市のパチンコ店の屋根で配線工事をしていた男性が９日午後、地面に転落し、重傷を負いました。9日午後1時10分ごろ、東根市蟹沢のパチンコ店敷地内で、施設の屋根に太陽光パネルを設置するための配線工事をしていた宮城県柴田町に住む会社員の男性（22）が地面に倒れているのを近くで作業をしていた同僚の男性が発見し、消防に通報しました。地面から屋根までは高さが６メートルほどあり、男性（22）は左手首と左足踵の骨