元AAAのリーダー・浦田直也（43）が10日までに自身のインスタグラムを更新。親交の深い歌手との2ショットを公開した。自身のインスタグラムで「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」と題してつづり始めた。「またリハーサルスタジオにのり弁持って差し入れおじさんしに行くから待っててね」と歌手の浜崎あゆみとの2ショットを公開した。02年、浜崎のバックダンサーとして活動を始めた浦田。別の投稿では「ayu姉