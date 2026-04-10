ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が出演する、グループ初の地上波冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』（毎週日曜深1：25フジテレビほか）が、19日からレギュラー放送されることが発表された。若者から絶大な支持を集めるME:Iが全国の学校を舞台に、ファンのもとへサプライズで会いに行く“対面バラエティー”となる。【画像】黒板イメージ？青春を思わせる『ME:Iの会いにきたよ！』タ