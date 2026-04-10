中東情勢がかつてない緊迫の度を増す中で、日本のエネルギー安全保障は重大な歴史的転換点に立たされている。 長年にわたり日本は原油輸入の約9割を中東地域に依存してきた。しかし、ホルムズ海峡という地政学的な「急所」に国家の生命線を委ねる危うさは、近年の地域紛争の激化によって看過できないレベルに達している。 特にイラン周辺から発せられる「日本関連の船舶も標的になり得る」という直接的な警告は、輸入の