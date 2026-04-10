世界三大映画祭の一つ、「第79回カンヌ国際映画祭」で、日本映画5作品が公式部門に選出される異例の快挙が実現した。【画像】川上未映子『すべて真夜中の恋人たち』（講談社文庫）コンペティション部門には、是枝裕和監督の『箱の中の羊』、濱口竜介監督の『急に具合が悪くなる』、深田晃司監督の『ナギダイアリー』の3作品が選出。最高賞パルムドールを競う最激戦区に、日本映画が複数並ぶ形となった。さらに、革新的な作品