歌手の浜崎あゆみ（47）が20日までに自身のインスタグラムを更新。コンサートに登場したゲストとの写真を公開した。「アンコールでサプライズがありまして、突然会場が真っ暗になり、ド派手なヤンキー集団が巨大LEDに登場」と書き出した浜崎。「氣志團」や「かまいたち」からビデオメッセージを受け取ったと報告した。「からのー！みなみかわさんがポップアップでマイク持って登場されて芸人さん達を連れて来て下さったと」