チョコを“割って食べる”アイスやパフェなどが人気です。一体なぜ？ 【写真を見る】カップを握ってパキッ！ハンマーでバキッ！「割って食べるグルメ」なぜ人気？【THE TIME,】 人気続くアサイーが“パリパリ”に「人生初のアサイー、最高です！」（中1女子）Z世代で賑わうアサイーボウル専門店『Bowls #』（東京・原宿）でイマ人気なのは、フルーツをブレンドした冷たいアサイースムージーにチョコレートソースをカチカ