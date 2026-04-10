NHKは9日、2028年の大河ドラマの制作・主演発表会見を行い、大河初出演となる山〓賢人（31）主演でタイトルが「ジョン万」と発表した。幕末から明治にかけて通訳、翻訳家として活動したジョン万次郎を題材とした第67作目となる。高知・土佐清水市にあるジョン万次郎資料館の名誉館長を務めているビビる大木（51）が同日、Xを更新。「つ、ついに！ジョン万次郎が2028年大河ドラマに！！マジでウルウル涙ものです2013年からジ