縁起でもない国道「429」号の難所をバイパス国土交通省 近畿地方整備局が2026年4月8日、今年度の予算概要を発表。そのなかで補助事業として進めている国道429号「榎峠バイパス」の2026年度開通を明示しています。【これが超便利ルートに…!?】榎峠バイパスの概要＆“激ヤバ酷道”っぷり（地図／写真）国道429号は、岡山県倉敷市から津山市、兵庫県朝来市、丹波市などを経由し京都府福知山市に至る道路です。このうち、いわゆる