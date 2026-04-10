▼青森県（青森地方気象台・１０日５時）【津軽】雨時々止む【下北】雨時々止む【三八上北】雨時々止む▼岩手県（盛岡地方気象台・１０日５時）【内陸】雨時々止む【沿岸北部】くもり時々雨【沿岸南部】雨時々止む▼宮城県（仙台管区気象台・１０日５時）【東部】雨時々止む【西部】雨時々止む▼秋田県（秋田地方気象台・１０日５時）【沿岸】雨時々止む【内陸】雨時々止む▼山形県（山形地方気象台・１０日５時）【村山】雨【置賜