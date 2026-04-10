この先、5月上旬にかけて、各地で高温傾向が続きそうです。西日本・東日本・東北南部では、4月のうちから汗ばむ陽気となる日がありそうです。東日本・西日本の降水量は、平年より多くなる可能性があります。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。北日本太平洋側では例年と同様に晴れる日が多い見込みです。北海道では、高温の影響を受け、平年より早く、桜が開花する見込みです。【気