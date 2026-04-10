シドニー五輪の競泳銅メダリストでスポーツコメンテーターの田中雅美さんが、和服姿で長男の入学式ショットを公開した。田中さんは９日、自身のインスタグラムを更新。「息子が小学１年生になりました。甘えん坊でかわいくておもろい１年生。チョロチョロしてて、お調子者で、誰に似たのかなと思ったりもするけど、絶対私だ（笑）」と記し、ランドセルを背負って、田中に抱きつく長男のショットや、春らしい色の和服姿の全身シ