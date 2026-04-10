TBSの山形純菜アナウンサー（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。同期女子アナとのお花見ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「桜投稿第2弾」と題してつづり始めた。「歳を重ねるごとに仲が深まってる気がする笑。話す内容も大人になったよね。また3人で集まろう！これからもよろしく」と元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜との同期お花見2ショットを投稿した。ネットでは「萌える」「美しすぎる」「